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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde, 11 Ağustos gecesi, okul bahçesinde yapılan düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu mermilerden biri, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan, 7'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla önce Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Toprak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Furkan Toprak, Burdur Devlet Hastanesi'nde 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
ATEŞ AÇAN DAMADIN BABASI
DHA'da yer alan habere göre olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, düğünde çekilen görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerden düğünde havaya ateş açan kişinin, damadın babası Mustafa Eraslan olduğu tespit edildi. Düğünün ertesi günü gözaltına alınan Mustafa Erarslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"VİCDANEN RAHATSIZIM" DEDİ
Olaya ilişkin davada, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Erarslan ile tarafların avukatları katıldı. Karar öncesi son sözleri sorulan Erarslan, "Benim herhangi bir kastım yoktur. Vicdanen rahatsızım. Mahkemenin takdirine bırakıyorum" dedi.
ÖMÜR BOYUNDAN 16 YIL 8 AY HAPİS
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Erarslan'ı 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapisle cezalandırdı. Heyet, daha sonra cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü. Erarslan, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 10 ay hapis ve 500 liralık adli para cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından Mustafa Erarslan, tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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