        Duman'dan canlı stüdyo serisi

        Türk rock müziğinin öncü gruplarından Duman, kariyerinde bir ilke imza attığı yeni projesi "Pür Cunda Live Sessions" ile dinleyicilerini bu kez stüdyonun tam ortasına davet ediyor...

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 00:07 Güncelleme:
        Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Doğaz Titiz'den oluşan kadrosu ile Türk rock müziğinin öncü gruplarından Duman, kariyerinde bir ilke imza attığı yeni projesi “Pür Cunda Live Sessions” ile dinleyicilerini Bubilet'in katkılarıyla bu kez stüdyonun tam ortasına davet ediyor. Grup, canlı performans ruhunu kayıt kalitesiyle buluşturan bu özel seri kapsamında, toplam 7 şarkılık yeni bir seçkiyi dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        Projede 6 şarkı, canlı stüdyo performans videolarıyla birlikte yayınlanacak. Her hafta yayınlanacak sürpriz bir şarkıyla ilerleyecek “Pür Cunda Live Sessions”, bu cuma yayınlanacak ilk parça “Ah Bir Ataş Ver” ile başlıyor.

        Duman’ın uzun yıllardır konserlerinde canlı olarak seslendirdiği ancak bugüne kadar hiç stüdyo kaydını yayınlamadığı “Ah Bir Ataş Ver”, grubun dinleyicileri tarafından yıllardır beklenen şarkılar arasında yer alıyordu. Şarkı, ilk kez resmi kaydıyla müzik platformlarında yerini alırken; performans videosu da eş zamanlı olarak YouTube’da yayınlanacak.

        Serinin kayıtları, Ayvalık Cunda Adası’nda yeni açılan Pür Stüdyo’da gerçekleştirildi. Doğal atmosferi, canlı performans hissini öne çıkaran kayıt yaklaşımı ve analog sıcaklığıyla dikkat çeken proje, grubun müzikal enerjisini en saf haliyle yansıtıyor. Şarkı seçkisinin ağırlığını, Duman’ın son dönem üretimlerinden oluşan Kufi albümündeki parçalar oluşturuyor. Seride ayrıca grubun eski dönemlerinden bir şarkı ve özel bir cover yorumu da yer alıyor.

        “Pür Cunda Live Sessions”ın mix çalışmaları, Marc Carolan tarafından yapılırken; mastering sürecini ise Ian Sefchick üstlendi. Bu proje aynı zamanda Duman tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Grup, kariyerinde ilk kez canlı çalımla kaydedilmiş ve video serisi olarak tasarlanmış bir stüdyo performans projesini dinleyicilerle buluşturuyor.

