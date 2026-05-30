        Haberler Gündem 3. Sayfa Dumanların arasından kurtarıldılar! | Güncel haberler | Isparta haberleri | Son dakika haberleri

        Dumanların arasından kurtarıldılar!

        Isparta'da bir evde meydana gelen yangında korku dolu dakikalar yaşandı. Olayda mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekibinin pencereye uzattığı merdivenle alevlerin arasından kurtarıldı

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekibinin pencereye uzattığı merdivenle alevlerin arasından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre Ethem Dülger'e ait ahşap evde, saat 08.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çatının tutuşması nedeniyle yoğun duman oluşan evde mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yangın merdiveniyle evin üst kısmındaki pencereye ulaşan itfaiye ekibi, mahsur kalanları alevlerin arasından kurtardı.

        Sağlık ekibi dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürüldüğü ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

