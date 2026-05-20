20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında birçok dizi, yarışma ve futbol karşılaşması izleyiciyle buluşurken, reyting sonuçları da merak konusu oldu. Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, TRT 1'de yayınlanan Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Ayrıca Show TV'de Güldür Güldür Show, NOW TV'de Yeraltı yeni bölümü ve Star TV'de Çirkin tekrar bölümü izleyici karşısına çıktı. Peki, 20 Mayıs 2026 reyting sıralamasında hangi yapım zirveye yerleşti? İşte dünün reyting sıralaması…
20 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Mayıs 2026 reyting sonuçları açıklandı.
Dünün reyting sıralamasına göre NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
Kanal D'nin Eşref Rüya dizisi ise ABC ve Total kategorilerde ikinci sırada yer aldı.
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI
1. Yeraltı – NOW
2. Eşref Rüya – Kanal D
3. Yeraltı (Özet) – NOW
4. Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
6. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
7. Esra Erol'da – ATV
8. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
9. ATV Ana Haber – ATV
10. Survivor – TV8
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Yeraltı – NOW
2. Yeraltı (Özet) – NOW
3. Eşref Rüya – Kanal D
4. Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
6. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
8. Survivor – TV8
9. Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8
10. Esra Erol'da – ATV
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Yeraltı – NOW
2. Eşref Rüya – Kanal D
3. Yeraltı (Özet) – NOW
4. Esra Erol'da – ATV
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
6. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
7. ATV Ana Haber – ATV
8. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
9. Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
10. Survivor – TV8