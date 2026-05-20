        Dünün reyting sonuçları açıklandı! 20 Mayıs 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları belli oldu! 20 Mayıs 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi hangi yapım oldu?

        20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında birçok dizi, yarışma ve futbol karşılaşması izleyiciyle buluşurken, reyting sonuçları da merak konusu oldu. Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, TRT 1'de yayınlanan Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Ayrıca Show TV'de Güldür Güldür Show, NOW TV'de Yeraltı yeni bölümü ve Star TV'de Çirkin tekrar bölümü izleyici karşısına çıktı. Peki, 20 Mayıs 2026 reyting sıralamasında hangi yapım zirveye yerleşti? İşte dünün reyting sıralaması…

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:33 Güncelleme:
        20 Mayıs 2026 Çarşamba günü ekranlarda yayınlanan dizi, yarışma ve spor programları reyting yarışında kıyasıya mücadele etti. Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1’de yayınlanan Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali futbolseverleri ekran başına topladı. Show TV’de Güldür Güldür Show, NOW TV’de Yeraltı ve Star TV’de Çirkin tekrar bölümü de gecenin öne çıkan yapımları arasında yer aldı. İzleyiciler ise “Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait ABC, AB ve total reyting sonuçları haberimizde…

        20 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        20 Mayıs 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        Dünün reyting sıralamasına göre NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

        Kanal D'nin Eşref Rüya dizisi ise ABC ve Total kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

        20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        1. Yeraltı – NOW

        2. Eşref Rüya – Kanal D

        3. Yeraltı (Özet) – NOW

        4. Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

        5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        6. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

        7. Esra Erol'da – ATV

        8. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        9. ATV Ana Haber – ATV

        10. Survivor – TV8

        20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. Yeraltı – NOW

        2. Yeraltı (Özet) – NOW

        3. Eşref Rüya – Kanal D

        4. Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

        5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        6. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

        7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        8. Survivor – TV8

        9. Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

        10. Esra Erol'da – ATV

        20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. Yeraltı – NOW

        2. Eşref Rüya – Kanal D

        3. Yeraltı (Özet) – NOW

        4. Esra Erol'da – ATV

        5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        6. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

        7. ATV Ana Haber – ATV

        8. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        9. Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

        10. Survivor – TV8

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        "Sizi bekliyoruz"
