"30 Mart Perşembe günü dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıtını arıyor. Dün akşam yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 30 Mart 2023 güncel reyting sonuçları ve sıralama...