Türkiye'de ve tüm dünyada 17 Ekim tarihi Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor. Yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasî liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların da katılımıyla kutlanan 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedir? Dünya Astsubaylar günü neden 17 Ekim?

17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDİR?

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. İlk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde TEMAD’ın kuruluş gününde kutlanmaya başlandı.

Yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasî liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bir gün hâline geldi.

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDEN 17 EKİM?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici’nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görüldü. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alındı.

17 Ekim 2012'de tertip edilen ilk kutlamada astsubay konularının ele alındığı panel düzenlenmiş, astsubay ve eşlerinin hazırladığı resim ve fotoğraf sergisi açılmış, TEMAD Kupası at yarışları koşuldu. Emekli Astsubay Mustafa Yıldız'ın dünya bisiklet turu ve Büyük Ankara Yürüyüşünün yanı sıra 2011 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Azerbaycanlı sanatçılar Nigar Cemal ve Eldar Kasımov'un katılımı ile büyük konser icra edildi. Benzer programlar sonraki senelerde de icrâ edilmeye devam etti.

İŞTE 17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.