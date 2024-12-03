Dünya Bankası: Gelişmekte olan ülkeler geçen yıl dış borca 1,4 trilyon dolarlık rekor ödeme yaptı

Banka, Uluslararası Borç Raporu'nu yayımladı.

Raporda, gelişmekte olan ülkelerin 2023 yılında faiz maliyetlerinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla dış borçlarını ödemek için 1,4 trilyon dolarlık rekor harcama yaptığı kaydedildi.

Faiz ödemelerinin neredeyse 3'te 1 artarak 406 milyar dolara ulaştığı belirtilen raporda, bunun sağlık, eğitim ve çevre gibi kritik alanlarda birçok ülkenin bütçesini sıkıştırdığı aktarıldı.

Raporda, en yoksul ve kırılgan ülkelerde mali baskının en şiddetli hissedildiği belirtilerek, bu ülkelerin 2023'te borçlarını ödemek için 96,2 milyar dolarlık rekor bir ödeme yaptığı kaydedildi.

Bu ülkeler için ana para ödemelerinin yaklaşık yüzde 8 azalarak 61,6 milyar dolara düştüğü belirtilen raporda, ancak faiz maliyetlerinin 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 34,6 milyar dolara çıkarak 10 yıl önceki tutarın 4 katına ulaştığı aktarıldı.