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        Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dünya Bankası'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin imarı için 1 milyar dolar finansman sağladığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 21:44 Güncelleme: 09.09.2023 - 21:44
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        Dünya Bankası'ndan deprem bölgesine finansman
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        Bakan Özhaseki, yazılı açıklama ile 'Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi' kapsamında deprem felaketinden etkilenen yerlerin ihya edilmesine yönelik Dünya Bankası'nın 1 milyar dolarlık kredi finansmanını onayladığını duyurdu. Kredinin 684,8 milyon dolarlık kısmının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tahsis edildiğini belirten Özhaseki, "296,5 milyon dolarlık kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde kırsal alanlarda yapacağı konutlarda, 388,3 milyon dolarlık kısmı ise Bakanlık bünyesindeki İller Bankası'nın (İLBANK) deprem bölgesindeki altyapı projelerinde kullanılacak" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilecek 296,5 milyon dolarlık kredinin, kırsal alanlardaki köy evleri ile ahırların inşa edilmesinde ve sosyal donatıların hazırlanmasında katkı sağlayacağını belirten Özhaseki, ayrıca bu kredinin köylerdeki temel altyapının ve sosyal tesislerin onarımı veya yeniden inşasında kullanılacağını aktardı. Kredinin karşılıksız olarak verilecek 388,3 milyon dolarlık kısmının İLBANK'ın deprem bölgesinde yapacağı altyapı projelerinde kullanılacağını kaydeden Özhaseki, temin edilen krediyle birlikte çalışmaların daha da genişleyeceğini ifade etti. Özhaseki, bu kapsamda deprem bölgesinde, su, yağmur suyu şebekesi, katı atık yönetim tesisleri ve belediye itfaiye istasyonları ile hasar görmüş olan acil durum müdahale ve belediye ekipmanları, itfaiye ve kurtarma araçları ile katı atık toplama araçlarının yenileneceğini bildirdi.

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        #mehmet özhaseki
        #Dünya Bankası
        #haberler
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