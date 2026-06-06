Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.694,19 %-1,28
        DOLAR 46,0552 %0,07
        EURO 53,0887 %-0,78
        GRAM ALTIN 6.409,16 %-3,23
        FAİZ 43,69 %0,90
        GÜMÜŞ GRAM 100,37 %-8,23
        BITCOIN 60.967,00 %-1,07
        GBP/TRY 61,4726 %-0,72
        EUR/USD 1,1522 %-0,77
        BRENT 93,09 %-2,04
        ÇEYREK ALTIN 10.478,98 %-3,23
        Haberler Ekonomi Para Dünya Bankası'ndan "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" için 191,5 milyon euro kaynak

        Dünya Bankası'ndan "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" için 191,5 milyon euro kaynak

        Türkiye, Dünya Bankasından "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Bankası'ndan "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" için kaynak

        Türkiye, Dünya Bankasından "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

        Buna göre, "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

        Proje kapsamında Dünya Bankasından İller Bankasına Bakanlık garantisi altında 191,5 milyon euro tutarında finansman sağlanacak.

        Projeyle belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım ile içme suyu ve su arıtma altyapısına yönelik yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Dış finansman tutarı 4,5 milyar dolara ulaştı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecektir." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı

        CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısı saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde başladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Görkem Duman tutuklandı
        Görkem Duman tutuklandı
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!