Dünya Bankası’ndan VakıfBank’a 1,5 milyar Euro tutarında kredi  

Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen VakıfBank, Dünya Bankası ile yürüttüğü iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisiyle toplam 1,5 milyar Euro tutarında ve 10 yıl vadeli fonlama işlemi Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı. Bu işlem, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra, Dünya Bankası açısından da ülkemizde tek bir finansal kurumla gerçekleştirdiği en büyük fonlama işlemi olma niteliğini taşıyor. Bu kapsamda sağlanacak finansmanın; kadın ve genç istihdamını artırmayı destekleyen, finansal kapsayıcılığı güçlendiren, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini iyileştiren ve depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomik toparlanmayı destekleyen alanlarda kullandırılması öngörülüyor.

YÜKSEK TUTARLI FONLAMA

İşlemle ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih şunları söyledi: “Dünya Bankası ile 2010 yılında başlayan ve yıllar içinde farklı projelerle genişleyen iş birliğimiz, bu yeni fonlama işlemiyle ileri bir aşamaya taşınıyor. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi ile hayata geçirmeyi planladığımız 1,5 milyar Euro tutarındaki 10 yıl vadeli bu kaynak, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin yanı sıra VakıfBank’ın uluslararası kalkınma kuruluşları nezdindeki konumunun güçlendiğinin açık bir göstergesidir. Söz konusu işleme ilişkin anlaşma, Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı.”