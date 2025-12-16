Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.343,59 %-0,98
        DOLAR 42,7146 %0,04
        EURO 50,3244 %0,22
        GRAM ALTIN 5.894,07 %-0,25
        FAİZ 38,14 %-0,73
        GÜMÜŞ GRAM 86,65 %-1,48
        BITCOIN 87.223,00 %1,18
        GBP/TRY 57,3968 %0,45
        EUR/USD 1,1772 %0,16
        BRENT 59,67 %-1,47
        ÇEYREK ALTIN 9.636,81 %-0,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya Bankası’ndan VakıfBank’a 1,5 milyar Euro tutarında kredi   - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Bankası’ndan VakıfBank’a 1,5 milyar Euro tutarında kredi  

        VakıfBank, Dünya Bankası ile Türk bankacılık sektöründe uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla yapılan bugüne kadarki en yüksek tutarlı fonlama işlemini hayata geçirdi. Dünya Bankası garantisi altında sağlanacak toplam 1,5 milyar Euro tutarındaki 10 yıl vadeli kaynakla başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminin desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında doğrudan ve dolaylı olarak toplam 800 bin genç ve kadın istihdamının oluşturulması veya mevcut istihdam şartlarının iyileştirilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        VakıfBank'a Dünya Bankası kredisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen VakıfBank, Dünya Bankası ile yürüttüğü iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisiyle toplam 1,5 milyar Euro tutarında ve 10 yıl vadeli fonlama işlemi Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı. Bu işlem, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra, Dünya Bankası açısından da ülkemizde tek bir finansal kurumla gerçekleştirdiği en büyük fonlama işlemi olma niteliğini taşıyor. Bu kapsamda sağlanacak finansmanın; kadın ve genç istihdamını artırmayı destekleyen, finansal kapsayıcılığı güçlendiren, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini iyileştiren ve depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomik toparlanmayı destekleyen alanlarda kullandırılması öngörülüyor.

        REKLAM

        YÜKSEK TUTARLI FONLAMA

        İşlemle ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih şunları söyledi: “Dünya Bankası ile 2010 yılında başlayan ve yıllar içinde farklı projelerle genişleyen iş birliğimiz, bu yeni fonlama işlemiyle ileri bir aşamaya taşınıyor. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi ile hayata geçirmeyi planladığımız 1,5 milyar Euro tutarındaki 10 yıl vadeli bu kaynak, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin yanı sıra VakıfBank’ın uluslararası kalkınma kuruluşları nezdindeki konumunun güçlendiğinin açık bir göstergesidir. Söz konusu işleme ilişkin anlaşma, Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı.”

        Üstünsalih, işlemin hem Türk bankacılık sektörü hem de Dünya Bankası açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bu anlaşma, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra, Dünya Bankası’nın ülkemizde tek bir finansal kurumla imzaladığı en büyük fonlama işlemi olması bakımından da ayrı bir anlam ifade etmektedir. Aynı zamanda Türk bankacılık sektöründe kadın ve genç istihdamına yönelik gerçekleştirilen en yüksek tutarlı finansman projesi niteliğini taşıyor. Bankamızın Dünya Bankası’nın ülkemizdeki en büyük finansal kuruluş iş ortağı konumuna gelmesi hem Bankamıza hem de ülkemize uzun vadede duyulan güveni yansıtıyor. Bu çerçevede, söz konusu fonlama işlemine, Dünya Bankası ile iş birliğimizi ileri bir aşamaya taşıyan ve her iki kurum açısından da stratejik öneme sahip bir adım olarak değerlendiriyoruz” sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Bankası
        #VAKIFBANK
        #kredi
        #sendikasyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"