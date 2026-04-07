Dünya Caz Günü'nde Jazz Meets Rap konseri

Akbank Sanat, Dünya Caz Günü kapsamında gerçekleştirilecek Jazz Meets Rap konseriyle cazın doğaçlamacı ruhunu rap’in güçlü söz dünyasıyla aynı sahnede bir araya getiriyor. 29 Nisan Çarşamba akşamı Babylon sahnesinde gerçekleşecek performans, prömiyerini 35. Akbank Caz Festivali’nde yapan projeyi “Akbank Sanat Her Yerde” çatısı altında yeniden sahneye taşıyor. Farklı müzik disiplinleri arasında dinamik bir etkileşim kuran Jazz Meets Rap, güçlü kadrosuyla dinleyiciye benzersiz bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Daha önce Nazdrave x Rap konserleri ve albümüyle dinleyiciyi güçlü bir caz–rap füzyonuyla buluşturan ekip, sınırları aşan yeni projeleri Jazz Meets Rap ile bu müzikal yaklaşımı sahneye taşımayı sürdürüyor. Caz ve rap’i buluşturan proje, köklerinden aldığı gücü çağdaş bir yorumla birleştirerek dinleyicilere dinamik bir sahne deneyimi sunuyor.

Üç nefesli düzenlemenin taşıdığı caz armonileri; trompette Barış Doğukan Yazıcı, tenor saksafonda Engin Recepoğulları ve trombonda Bulut Gülen’in yorumuyla sahnede hayat buluyor. Gökhan Sürer ve Adem Gülşen’in klavyeleri, Orhan Deniz’in bas gitarı ve Ediz Hafızoğlu’nun davulu sahnede güçlü ve akışkan bir groove kurarak performansın ritmik yapısını şekillendiriyor. Da Poet’in turntable performansı ve vokalleri sahnenin enerjisini yükseltirken; Ayben, Melis Karaduman, Spade427 ve Kamufle sözleriyle ritim ve anlatıyı iç içe geçiriyor. 3pillie ise gitarı ve vokaliyle performansın müzikal dokusunu zenginleştiriyor. Konserin biletleri, Biletix, Passo ve Bubilet’te satışa çıktı.