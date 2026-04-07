        Dünya Caz Günü'nde Jazz Meets Rap konseri

        Akbank Sanat, BKM ve Babylon iş birliğiyle Dünya Caz Günü kapsamında düzenlenen Jazz Meets Rap konseri, 29 Nisan'da Babylon sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor...

        Giriş: 07.04.2026 - 00:26
        Akbank Sanat, Dünya Caz Günü kapsamında gerçekleştirilecek Jazz Meets Rap konseriyle cazın doğaçlamacı ruhunu rap’in güçlü söz dünyasıyla aynı sahnede bir araya getiriyor. 29 Nisan Çarşamba akşamı Babylon sahnesinde gerçekleşecek performans, prömiyerini 35. Akbank Caz Festivali’nde yapan projeyi “Akbank Sanat Her Yerde” çatısı altında yeniden sahneye taşıyor. Farklı müzik disiplinleri arasında dinamik bir etkileşim kuran Jazz Meets Rap, güçlü kadrosuyla dinleyiciye benzersiz bir müzik deneyimi yaşatıyor.

        Daha önce Nazdrave x Rap konserleri ve albümüyle dinleyiciyi güçlü bir caz–rap füzyonuyla buluşturan ekip, sınırları aşan yeni projeleri Jazz Meets Rap ile bu müzikal yaklaşımı sahneye taşımayı sürdürüyor. Caz ve rap’i buluşturan proje, köklerinden aldığı gücü çağdaş bir yorumla birleştirerek dinleyicilere dinamik bir sahne deneyimi sunuyor.

        Üç nefesli düzenlemenin taşıdığı caz armonileri; trompette Barış Doğukan Yazıcı, tenor saksafonda Engin Recepoğulları ve trombonda Bulut Gülen’in yorumuyla sahnede hayat buluyor. Gökhan Sürer ve Adem Gülşen’in klavyeleri, Orhan Deniz’in bas gitarı ve Ediz Hafızoğlu’nun davulu sahnede güçlü ve akışkan bir groove kurarak performansın ritmik yapısını şekillendiriyor. Da Poet’in turntable performansı ve vokalleri sahnenin enerjisini yükseltirken; Ayben, Melis Karaduman, Spade427 ve Kamufle sözleriyle ritim ve anlatıyı iç içe geçiriyor. 3pillie ise gitarı ve vokaliyle performansın müzikal dokusunu zenginleştiriyor. Konserin biletleri, Biletix, Passo ve Bubilet’te satışa çıktı.

        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde

        (İHA) Artemis II ekibi, 6 Nisan'da Ay'ın çok yakınından geçiyor. Bu yakın geçiş, insanlığın 54 yıl sonra Ay'a yaptığı ilk yakın ziyaret. En son 1972'deki Apollo 17 görevinde astronotlar Ay'a bu kadar yaklaşmıştı. Artemis II mürettebatı aynı zamanda 21. yüzyılda Ay'ı yakından gören ilk insanlar olara...
        Trump basın toplantısında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
