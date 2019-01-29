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Dünya Çin'den alıyor, Türkler Çin'e satıyor

Sivas'ta ürettiği eksantrik millerini dünya pazarına ihraç eden Türk sanayi kuruluşu, ürettiği milleri Çin'e de satmaya başladı

Giriş: 29.01.2019 - 13:18 | Güncelleme:  İHA

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eksantrik Sanayi ve Ticaret (ESTAŞ) 6 bin metrekare kapalı alana kurduğu yeni fabrikasında Endüstriyel 4.0 kalitesinde otomobillerde kullanılan eksantrik kam milleri üretiyor. Yaklaşık bin 100 kişinin istihdam edildiği fabrikada ileri teknolojik robotlar sayesinde üretilen kam milleri dünyanın en büyük ekonomisini elinde bulunduran Asya ülkesi Çin'e de ihraç edilmeye de başlandı. Firma Volvo firmasıyla yapılan anlaşma ile yılda 350 bin kam mili Çin'e gönderiliyor. Firma Çin pazarındaki ihracatını arttırmak içinde çok sayıda firma ile de görüşmelerini sürdürüyor.



Firmanın Genel Müdürü Osman Mavuş, fabrikada Endüstriyel 4.0'a yaklaşacak tarzda üretimler yaptıklarını ifade ederek,"Son dönemlerde 'BRİCS' diye tabir edilen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin dünya ticaretinde önemi gittikçe artmakta çok yakıcı bir üretimde rekabet gücünü elde etmiş durumda bizde şirketimizin stratejisi olarak bu ülkelere yönelik çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. Bu hatlarımızda özellikle Brezilya, Rusya ve Hindistan'dan sonra Çin'e ihracatımız başlamış durumda yaklaşık bir sene içerisinde toplam üretimimizin yüzde 10'nunu buraya satmaya başlayacağız. Böyle bir teknoloji ürünün Çin'e ihraç etmek bizim için ayrı bir özelliğe sahip çünkü, Çin dünya ticaretinin çok önemli bir kısmını elinde bulunduruyor. 2040'lı yıllarda bu saydığım ülkelerden en az 4 tanesi dünyanın en büyük ülkeleri arasına girmiş olacak. Ülkemizdeki endüstriyel firmalarının çoğunluğu bu ülkelerde yer edinmek ve ihracat etmek için yoğun gayret sarf ediyor. Buralarda varlığımızı sürdüreceğiz. Firmamız bu sayede geleceğe daha güvenli bakabilecek." dedi.



ÇİN'E 350 BİN KAM MİLİ

Volvo firmasıyla anlaşma imzaladıklarını bu sayede ise yıllık 350 bin set emme ve egzoz olarak kam mili ihraç ettiklerini aktaran Mavuş,"Bunun arkasından birkaç firma ile görüşme yapıyoruz. Gerçekten dünya otomotiv pazarının ağırlığı Asya ülkelerine ve Hindistan'a kaymış durumda mevcut markaların burada üretimi devam ettiği gibi bu ülkelerde de gelir arttıkça iç pazarın talebi de artmış durumda bizde burada yaklaşık olarak yüzde 10'lar ile başladık. Muhtemelen 10 yıl içerisinde ticaretin yüzde 50'si 'BRİCS' ülkeleri ile yapılmış hale gelecek." diye konuştu.

 

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