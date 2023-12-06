Haberler Gündem Dünya genelinde elektrikler mi kesilecek? 1 yıl sonra aynı iddia! İngiltere Başbakan Yardımcısı'ndan mum, pil ve radyo uyarısı

Dünya karanlığa mı gömüyor? 1 yıl sonra yine aynı iddia! İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İngiltere halkını olası bir dijital felakete karşı mum ve pilli radyo stoklamaları konusunda uyardı. Dowden'ın uyarısı geçtiğimiz yıl Aralık ayında dünyada paniğe neden olan "Güneş Patlaması" iddialarını akıllara getirdi. Peki, tüm dünyada elektrikler mi kesilecek? İşte ayrıntılar... Habertürk Giriş: 06.12.2023 - 08:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 08:28 facebook

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Dünya genelinde elektrikler mi kesilecek? İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'ın İngiletere halkına yaptığı "Mum ve pilli radyo stoklayın!" çağrısı sonrası Türkiye ve dünya kamuoylarında bu sorunun cevabı merak ediliyor. Hatırlanacağı gibi bir yıl önce de yine Aralık ayında dünyada elektriklerin kesileceği iddası paniğe neden olmuştu. Peki, dünya genelinde elektrikler mi kesilecek? İşte detaylar...

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ANALOG ÇAĞA DÖNME ÇAĞRISI İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda insanları 'analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmaya çağırdı. Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.

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ELEKTİRİKLER Mİ KESİLECEK? Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Aralık ayında güneşte bir patlama meydana geleceğini ve yaşanan patlama sonrası tüm elektrikli cihazların zarar göreceğini buna bağlı olarak da elektriklerin tüm dünyada kesileceğini iddia edilmişti. Ancak iddialar gerçekleşmedi. Bununla birlikte Oliver Dowden'ın iddilarının ise doğrudan bu komplo teorisiyle alaksı yok. Dowden, internete alternatfisiz bağımlılığın olası bir felaket sonucunda yapacağı tahribata dikkat çekiyor ve bilişim teknolojilerine alternatiflerin her daim hazırda tutulmasını öneriyor. Yani şimdilik dünya geneli için elektrik ve internetin eksilmesiyle ilgili somut bir tehlike bulunkmuyor.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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