Dünya genelinde her gün 10 milyar saat sosyal medyada geçiriliyor Mobil telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektörlerinin ulusal ve uluslararası katılımcıları, 14-17 Eylül tarihlerinde uluslararası etkinlik MOBİSAD-IMEX'te "Mobile Entegre Yaşam" teması altında bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek fuar öncesi düzenlenen toplantıda sektöre dair 2023 Mobil İletişim Sektörü Raporu'nun detayları da paylaşıldı

45 yerli ve 27 yabancı olmak üzere 72 katılımcı firmanın ürünlerini sergileyeceği mobil teknoloji fuarı MOBİSAD-IMEX öncesinde düzenlenen toplantıda, 2023 Mobil İletişim Sektörü Raporu’nun detayları paylaşıldı.

Açıklamalarda bulunan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Yeni mobil dünyada sınırların kalktığı bir çağa adım atılmış durumda. İş dünyası ve toplumlar artık birbirleriyle tamamen entegre halde bulunuyor. Günümüzde cihazlar, yeni teknolojiler, çevreler, konseptler, ofisler, evler, şehirler ve ülkeler birbirine bağlı, birbirini etkileyen ve birbirini tetikleyen bir akıllı ekosistemin parçası haline geldi. Bu kapsamda MOBİSAD olarak bir ilke imza atarak tüm sektör temsilcilerini bir araya getireceğimiz MOBİSAD-IMEX fuarımızı hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'DE 81,68 MİLYON ADET AKILLI TELEFON KULLANILIYOR"

Turnacı raporla ilgili, “BTK’nın 2023 ilk çeyreği raporuna göre, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimizin 2023 yılının birinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 41,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Hızla büyüyen bir sektör olan mobil iletişim artık hayatlarımızın ayrılmaz birer parçası haline geldi. Türkiye’nin dijital dünyadaki hızlı ilerleyişi, bağlı cihazların ve hizmetlerin yaygın olarak benimsenmesine ve kullanılmasına işaret ediyor. Türkiye, dijital dünyada hızla büyüyen bir oyuncu haline gelirken, dijital teknolojilerin hayatın her alanına entegre olmasıyla, Türkiye’nin küresel dijital sahnede daha da etkili bir rol oynaması bekleniyor. MOBİSAD olarak hazırladığımız 2023 Mobil İletişim Sektör Raporumuza göre; Türkiye’de 81,68 milyon adet akıllı telefon kullanıyor. Ülkemizde internet kullanıcı sayısı 71,38 milyon; aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 62,55 milyon kişiden oluşuyor. İnternette geçirilen günlük süre 7 saat 24 dakika olurken; 14,21 milyon kişi internet kullanmıyor” dedi.

DÜNYADA 7 MİLYARA YAKLAŞTI

Rapora göre dünya genelinde 6 milyar 925 milyon kişi akıllı telefon kullanırken, Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırmaya göre dünya nüfusu 2023 Temmuz başında 8,05 milyarı aştı ve bu verilere dayanarak dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 86’sı bu teknolojiyi kullanıyor. 2016 yılında sadece 3 milyar 668 milyon kişi akıllı telefon sahibiyken günümüzde kişi sayısı 7 milyar adete yaklaştı. 2026 yılına kadar akıllı telefon sahipliğinin artması ve 7,52 milyar kişi sayısına ulaşması bekleniyor. Dünya genelinde en gelişmiş ilk 10 ülkenin nüfusunun yüzde 73,47’si akıllı telefon sahibi iken, Güney Kore yüzde 94’le en yüksek akıllı telefon kullanım oranıyla ilk sırada yer alıyor.

10 MİLYAR SAAT SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Dijital çağın getirdiği en büyük devrimlerden biri, sosyal medyanın küresel çapta yaygınlaşması. Dünya genelindeki toplam sosyal medya kullanıcı sayısı 4.80 milyarı geçti. Bu rakam, belirli ağlara erişimi olmayan nüfusu içermemekte ve aslında sosyal medyanın yaygınlığının daha da geniş olabileceğini göstermektedir. Şu anki verilere göre, küresel nüfusun %75’ten fazlası sosyal medya platformu kullanıyor. Son 12 ay içinde, aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı %4,2 büyüyerek 190 milyon arttı. Bu büyüme ile saniyede ortalama 6 yeni kullanıcı, sosyal medya dünyasına adım atmıştır. Tipik bir sosyal medya kullanıcısı günde ortalama 2,5 saatini bu platformlarda geçiriyor. Bu da dünya genelinde her gün toplamda 10 milyar saatten fazla zamanın sosyal medyada geçirildiği anlamına geliyor.

KÜRESEL 5G PAZARI BÜYÜYOR

Rapora göre 2023 yılında 5G teknolojisinin dünya genelinde büyük bir etki yaratması bekleniyor. 5G'nin hızlı veri transferi ve geniş bant genişliği sağlaması, bağlantılı cihazların sayısını artırarak çalışma ve yaşam tarzlarını değiştirecek. Bu büyümeyi etkileyen önemli faktörlerden biri müşteri deneyimi; mobil cihazlarla hizmetlere erişimi tercih eden müşteri sayısının artması bekleniyor. Ayrıca, bağlantılı araçlar ve IoT işletme sektöründe popüler hale gelerek 5G talebini artıracak. Ancak, 5G'nin yaygınlaşması için ağ kapasitesi ve dağıtım maliyetleri dikkate alınmalı. ABD ve Çin, 5G endüstrisini büyütmek için yatırım yaparken, Güney Kore ve Japonya gibi gelişmekte olan pazarlar da büyümeye katkı sağlayacaklar. Japonya'nın 5G bağlantılı cihaz sayısının 2026'da 4G'yi geçmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'de 2024 yılı içerisinde 5G teknolojisi aktif hale getirilecek ve Türkiye'nin 5G yol haritasında öncelikli hedeflerden birini yerli ve milli ürünlerin kullanılmasını oluşturuyor. Bu amaçla, kamu Ar-Ge destekleri içinde önemli bir bütçe, 5G geliştirme projelerine ayrıldı.