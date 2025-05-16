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        “Dünya İçin Lazım” ile e-atıklar doğa eğitimine dönüşüyor

        Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği'nin "Dünya İçin Lazım" projesi, 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesini ve 81 ilde 60 bin kişiye doğa eğitimi verilmesini hedefliyor.

        Giriş: 16.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:16
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        Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği, çevre bilincini artırmak ve e-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek için “Dünya İçin Lazım” projesini başlattı. Proje, e-atıkların doğaya zarar vermeden dönüştürülmesini sağlarken, 81 ilde 60 bin kişiye doğa eğitimi vererek sürdürülebilir bir gelecek için bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

        E-ATIKLARDAN EĞİTİME UZANAN YOL

        Vodafone, “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle e-atık dönüşümünde önemli adımlar atmıştı. Şimdi ise WWF-Türkiye ve Habitat Derneği ile hayata geçirdiği “Dünya İçin Lazım” projesiyle 1 yılda 15 ton e-atığı geri dönüştürmeyi planlıyor. Toplanan e-atıklar, 81 ilde 500 lokasyonda 500 gönüllü eğitmenle düzenlenecek doğa eğitimlerine kaynak olacak. Proje, doğa koruma, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, tanıtım toplantısında şunları söyledi: “E-atıklar, dünyada en hızlı artan atık türlerinden biri. 2050’de 120 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. ‘Dünya İçin Lazım’ ile e-atıkları dönüştürerek doğayı korurken, 60 bin kişiye doğa eğitimi vererek bilinçli bir topluluk oluşturmayı amaçlıyoruz. Herkesi bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyoruz.”

        ÇOCUKLARA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ

        WWF-Türkiye, proje için 7-14 yaş arası çocuklara yönelik doğa koruma, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve e-atık konularında eğitim içerikleri hazırladı. WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, “Çocukların doğayla bağı, bugünü ve geleceği dönüştürme gücüne sahip. Eğitimlerimiz, çocukları bilgilendirmenin ötesinde, düşünen, tartışan ve çözüm üreten bireyler haline getirmeyi hedefliyor” dedi.

        Eğitimler, online ve yüz yüze seçeneklerle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uygun şekilde sunulacak. Çocuklar, e-atıkların geri dönüşüm sürecini öğrenirken, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinecek ve çevrelerinde dönüşüm yaratacak liderler olarak yetişecek.

        TOPLUMUN HER KESİMİNE DOKUNAN PROJE

        Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Emre Koyuncu, projenin kapsayıcılığına dikkat çekti: “Çocuklardan ebeveynlere, öğretmenlerden gönüllülere kadar herkes bu hareketin parçası. 81 ilde düzenleyeceğimiz eğitimlerle doğayla güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz. 20 proje elçisi çocuk ve gönüllü eğitmenlerimizle bu etkiyi büyüteceğiz.”

        Proje, Vodafone bayileri ve ücretsiz kargo ile e-atık toplayarak herkesi sürece dahil ediyor. Geri dönüşüm işlemleri Ouno firması tarafından yapılacak. Vodafone müşterileri, Yanımda uygulaması veya mağazalardaki QR kodlar üzerinden e-atık teslim edebilecek. Katılımcılara 5 gün geçerli 5 GB mobil internet hediye edilecek ve e-atıkları adına çocuklara doğa eğitimi bağış kartı gönderilecek.

        DOĞA İÇİN BİRLİKTE ADIM

        “Dünya İçin Lazım”, e-atıkların geri dönüşümünün ötesinde, doğayı koruma bilincine sahip bir topluluk yaratmayı hedefliyor. Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği, herkesi bu farkındalık hareketine katılmaya ve e-atıklarını dönüştürmeye çağırıyor. Proje, Türkiye genelinde doğa için atılan adımları çoğaltmayı amaçlıyor.

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