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Haberler Dünya Kupası 2022
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Dünya Kupası finali Mbappe ve Messi'nin gol krallığı yarışına da sahne olacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Fransa kazanırsa üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak. Arjantin kazanırsa ise 36 yıl aradan sonra kupanın sahibi olacak. Maç ayrıca birçok hikayeye ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...

Dünya Kupası finali Mbappe ve Messi'nin gol krallığı yarışına da sahne olacak
HABERTURK.COM / DHA

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde yarın TSİ 18:00'da Lusail Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı karşılaşmada şampiyon belli olacak.

Fransa, yarı final karşılaşmasında Fas'ı 2-0 ile geçerken, Arjantin ise Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek final koltuğuna oturdu. Son Dünya şampiyonu Fransa ile 6'ncı kez Dünya Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Arjantin arasında oynanacak mücadelede gözler şüphesiz Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU

Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Fransa ise, D Grubu'nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.

MESSI'NİN DÜNYA KUPASI'NDA SON MAÇI

Yarın oynanacak olan Dünya Kupası finali, 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıyor. Yarınki karşılaşma, yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı olacak. 35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı. Lionel Messi, Arjantin ile 2021 yılında Copa America ve 2008 Olimpiyat şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kazandığı sayısız ödül ve kupaların ardından Lionel Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırmak ve 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın hayal kırıklığını unutmak isteyecek.

FRANSA ÜST ÜSTE 2'NCİ KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Fransa, Arjantin'i de yenerek üst üste Dünya şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor. 2018 yılında bu kupayı müzesine götürmeyi başaran Horozlar, yarın şampiyonluk sevinci yaşaması halinde bu kupayı üst üste kazanma başarısı gösteren 3'üncü takım olacak. Daha önce 1934, 1938 yılında İtalya ve 1958, 1962 yıllarında Brezilya üst üste Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

ALTIN AYAKKABI İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusu. Altın Ayakkabı için şu anda listenin en üst basamağında yer alan oyuncular, iki finalist takımın en özel isimleri. Yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe ile Lionel Messi 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyor. Messi ve Mbappe'yi takip eden isimler 4'er gol ile Olivier Giroud ve Julian Alvarez. Öte yandan final karşılaşmasını Arjantin'in kazanması halinde Lionel Messi'nin; Fransa'nın kazanması durumunda ise Kylian Mbappe'nin turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanması bekleniyor.

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