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        Haberler Bilgi Spor DÜNYA KUPASI HAZIRLIK MAÇI: Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        DÜNYA KUPASI HAZIRLIK MAÇI: Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından gözler şimdi Venezuela sınavına çevrildi. Dünya Kupası öncesi kritik öneme sahip mücadelede Türkiye'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. İşte Venezuela - Türkiye maçıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

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        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından gözler şimdi Venezuela sınavına çevrildi. Dünya Kupası öncesi kritik öneme sahip mücadelede Türkiye'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. İşte Venezuela - Türkiye maçıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

        2

        VENEZUELA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Venezuela–Türkiye hazırlık karşılaşması 7 Haziran Pazar günü saat 01.00’de oynanacak. Maç, milli takım için önemli bir prova niteliği taşıyor.

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        VENEZUELA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

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