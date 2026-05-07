Dünya Kupası milli maç takvimi: A Milli Takım maçları ne zaman, saat kaçta?
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için heyecan doruğa çıktı. 24 yıl aranın ardından yeniden dünya sahnesine çıkan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, millilerin maç takvimini ve karşılaşmaların oynanacağı stadyumları araştırırken, Kuzey Amerika'daki kritik mücadelelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Peki, Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya maçları nerede oynanacak? İşte Türkiye Dünya Kupası A Milli Takım maç programı...
A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası yolculuğu için geri sayım sürüyor. Play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı elde eden Türkiye, şimdi gözünü grup maçlarına çevirdi. ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alan millilerin maç tarihleri, başlama saatleri ve ev sahibi şehirler futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İşte Türkiye milli maç tarihleri ile saatleri...
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU
Millilerin, Dünya Kupası serüveni Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak.
Ay Yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD’de oynayacak. Türkiye, Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak. A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şu şekilde;
14 Haziran 2026:
07.00 Avustralya - Türkiye
20 Haziran 2026:
06.00 Türkiye – Paraguay
26 Haziran 2026:
05.00 Türkiye – ABD
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak. 16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda rakipleriyle karşı karşıya geleceği stadyumlar ve şehirler de şu şekilde;
- Türkiye Avustralya: BC Place (Vancouver, Kanada)
- Türkiye – Paraguay: Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)
- Türkiye – ABD: SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)
TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ AÇIKLANDI
2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın turnuvaya hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.
Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.