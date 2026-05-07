Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: A Milli Takım maçları ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maç tarihleri ile rakipler kimler?

        Dünya Kupası milli maç takvimi: A Milli Takım maçları ne zaman, saat kaçta?

        2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için heyecan doruğa çıktı. 24 yıl aranın ardından yeniden dünya sahnesine çıkan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, millilerin maç takvimini ve karşılaşmaların oynanacağı stadyumları araştırırken, Kuzey Amerika'daki kritik mücadelelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Peki, Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya maçları nerede oynanacak? İşte Türkiye Dünya Kupası A Milli Takım maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası yolculuğu için geri sayım sürüyor. Play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı elde eden Türkiye, şimdi gözünü grup maçlarına çevirdi. ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alan millilerin maç tarihleri, başlama saatleri ve ev sahibi şehirler futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İşte Türkiye milli maç tarihleri ile saatleri...

        2

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

        Millilerin, Dünya Kupası serüveni Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak.

        Ay Yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD’de oynayacak. Türkiye, Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak. A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şu şekilde;

        3

        14 Haziran 2026:

        07.00 Avustralya - Türkiye

        20 Haziran 2026:

        06.00 Türkiye – Paraguay

        26 Haziran 2026:

        05.00 Türkiye – ABD

        4

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

        Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak. 16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda rakipleriyle karşı karşıya geleceği stadyumlar ve şehirler de şu şekilde;

        - Türkiye Avustralya: BC Place (Vancouver, Kanada)

        - Türkiye – Paraguay: Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)

        - Türkiye – ABD: SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)

        5

        TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ AÇIKLANDI

        2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın turnuvaya hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

        Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uşak'taki kazada hayatını kaybeden 4 kişilik aile Kütahyada defnedildi

        Uşak'ta önceki akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Mustafa Özlüer (37), eşi ve 2 çocuğu memleketleri Kütahyanın Simav ilçesinde toprağa verildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu