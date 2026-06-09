Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nın en "hırçın"ı Brezilya!

        Dünya Kupası'nın en "hırçın"ı Brezilya!

        Dünya Kupası tarihinin en "hırçın" takımı, bu kupayı en çok kazanan Brezilya oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünya Kupası'nın en "hırçın"ı Brezilya!

        Brezilya, bugüne dek katıldığı turnuvalarda 11 kırmızı kart gördü ve en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9'ar kırmızı kartla Uruguay ve Kamerun izledi.

        Almanya, İtalya ve Hollanda ise 8'er kırmızı kartla cezalandırıldı.

        TÜRKİYE'YE 2 KIRMIZI KART

        Türkiye, Dünya Kupası'nda 2 kez kırmızı kart gördü.

        2002 Dünya Kupası'nda milli takımın Brezilya ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada Alpay Özalan ve Hakan Ünsal'a kırmızı kart çıktı.

        177 KIRMIZI KART

        Hakemler, bugüne kadar yapılan 22 Dünya Kupası'nda 177 kez kırmızı karta başvurdu.

        Almanya'da 2006'da yapılan Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla en çok kart gösterilen turnuva olarak dikkati çekti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyuncu atma yoluna gitmedi.

        REKLAM

        Dünya Kupası'nda hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor ya da uyarıyordu.

        22 Dünya Kupası'nda gösterilen kırmızı kart sayısı şöyle:

        Tarih Ülke K.Kart-İhraç
        1930 Uruguay 1
        1934 İtalya 1
        1938 Fransa 4
        1950 Brezilya -
        1954 İsviçre 3
        1958 İsveç 3
        1962 Şili 6
        1966 İngiltere 5
        1970 Meksika -
        1974 Batı Almanya 5
        1978 Arjantin 3
        1982 İspanya 5
        1986 Meksika 8
        1990 İtalya 16
        1994 ABD 15
        1998 Fransa 22
        2002 Güney Kore-Japonya 17
        2006 Almanya 28
        2010 Güney Afrika 17
        2014 Brezilya 10
        2018 Rusya 4
        2022 Katar 4
        TOPLAM 177

        KUPALARIN İLK KIRMIZI KARTI TÜRK HAKEMDEN

        Dünya Kupası'nda kırmızı kart uygulaması, 1970 Meksika'da başladı. Ancak bu kupada hakemler, kırmızı kartlarına başvurmadı.

        Almanya'da gerçekleştirilen 1974 Dünya Kupası'na çağrılan ilk Türk hakem Doğan Babacan, bu kupada tarihe geçti. Babacan, Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan maçın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu kart, Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı oldu.

        1 MAÇTA 4 KIRMIZI KART

        Dünya Kupası'nda bugüne dek bir maçta en çok 4 kırmızı kart gösterildi.

        Almanya 2006'da yapılan Portekiz-Hollanda karşılaşması, en çok kırmızı kart gösterilen maç olarak kayıtlara geçti. Bu maçta Rus hakem Valentin Ivanov, 4 kez kırmızı kartına başvurdu.

        Portekiz'de Costinha (45+1. dakika) ve Deco (78. dakika), Hollanda'da ise Khalid Boulahrouz (64. dakika) ile Giovanni Van Bronckhorst (90+5. dakika) kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        REKLAM

        Son 16 turunda oynanan karşılaşmayı Maniche'nin golüyle 1-0 kazanan Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

        FİNAL MAÇINDA GÖSTERİLEN İLK KIRMIZI KART 1990'DA

        Kupa tarihinde final maçlarındaki ilk kırmızı kart, 1990 İtalya'da gösterildi.

        Batı Almanya ile Arjantin arasında yapılan finalde Güney Amerika ekibi, 65. dakikada Pedro Monzon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

        Böylece Monzon, final maçlarında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Batı Almanya'nın 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltı golüyle 1-0 kazanıp şampiyon olduğu maçta Arjantin, 87. dakikada Gustavo Dezotti'nin kırmızı kartıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Can Polat cinayeti zanlıları böyle yakalandı

        Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin zanlıları gözaltına aldığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Afrika'nın en iyi hakemi ABD'ye alınmadı!
        Afrika'nın en iyi hakemi ABD'ye alınmadı!
        Kartal Kayalar’da tehlikeli atlayış
        Kartal Kayalar’da tehlikeli atlayış
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Ünlü isimlerin Güvercinlik çıkarması
        Ünlü isimlerin Güvercinlik çıkarması
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        İstatistik değil geleceğin kendisi
        İstatistik değil geleceğin kendisi