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        Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

        Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri!

        Dünya Kupaı tarihinde 27 golle en çok fileleri havalandıran takım Macaristan olurken, en çok gol yiyen ekip ise 16 golle Güney Kore oldu.

        Macaristan, kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak bir şampiyonada en çok gol atan takım ünvanını aldı.

        Macarlar, mücadele ettikleri 2. grupta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

        Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp bu alanda ikinci sıraya yerleşti. Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

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        Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:

        Takım Tarih Maç Gol
        Macaristan 1954 5 27
        Batı Almanya 1954 6 25
        Fransa 1958 6 23
        Brezilya 1950 6 22
        Brezilya 1970 6 19
        Arjantin 1930 5 18
        Brezilya 2002 7 18
        Almanya 2014 7 18
        Avusturya 1954 5 17
        Portekiz 1966 6 17
        Batı Almanya 1970 6 17

        EN ÇOK GOL YİYEN GÜNEY KORE

        Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen milli takım, Güney Kore oldu.

        Türkiye'nin de yer aldığı 1954 İsviçre'de 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde 16 gol gördü.

        İlk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.

        1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika, 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.

        Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:

        Takım Tarih Maç Gol
        Güney Kore 1954 2 16
        İsveç 1950 5 15
        Belçika 1986 7 15
        Fransa 1958 6 15
        Zaire 1974 3 14
        Haiti 1974 3 14
        Batı Almanya 1958 6 14
        Batı Almanya 1954 6 14
        Brezilya 2014 7 14
        El Salvador 1982 3 13
        Meksika 1930 3 13

        EN YÜKSEK GOL ORTALAMASI MACARİSTAN'IN

        Macaristan, maç başına 2,72 ile Dünya Kupası'ndaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu.

        Turnuvada 32 maça çıkan Macarlar, 87 gol kaydetti.

        Brezilya, 114 karşılaşmada 237 golle 2,08, Almanya da 112 müsabakada 232 golle 2,07 ortalama yakaladı.

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