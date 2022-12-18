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2022 Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? Arjantin mi, Fransa mı?

Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Finale kalan Arjantin ve Fransa şampiyonluk için sahaya çıktı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ve Fransa arasındaki mücadele 18.00'da başladı. Futbolseverler Dünya Kupası şampiyonunun kim olduğunu sorguluyor. İşte 2022 Dünya Kupası birincisi ile ilgili detaylar...

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  • Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? 2022 Dünya Kupası birincisi hangi takım oldu? Arjantin mi, Fransa mı?

    Dünya Kupası final maçı şampiyonu için nefesler tutulmuş durumda. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası bu sene Katar'da gerçekleştirildi. Hırvatistan'ın üçüncü olduğu turnuvada kupanın sahibi bu akşam belli oluyor. İlk yarıda Fransa karşısındaki Arjantin 2-0 öne geçti. Peki, Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? İşte Dünya Kupası birincisi...
  • Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? 2022 Dünya Kupası birincisi hangi takım oldu? Arjantin mi, Fransa mı?

    2022 DÜNYA KUPASINI KİM KAZANDI?

    FIFA 2022 Dünya Kupası şampiyonu henüz belli olmadı. Bu akşam maç saat 18.00'da başladı. Kritik maçın sona ermesinin ardından haberimiz güncellenecektir. 
  • Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? 2022 Dünya Kupası birincisi hangi takım oldu? Arjantin mi, Fransa mı?

     FİNALE NASIL GELDİLER?

    Katar 2022'ye sürpriz 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, grup maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup eden Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi.
  • Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? 2022 Dünya Kupası birincisi hangi takım oldu? Arjantin mi, Fransa mı?

    İlk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise final yolundaki tek yenilgisini son grup mücadelesinde Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı. Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla eleyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.
  • Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? 2022 Dünya Kupası birincisi hangi takım oldu? Arjantin mi, Fransa mı?

    TARİHE GEÇEBİLİRLER!

    Fransız futbolcular Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann, Arjantin karşısında gol atmaları halinde iki Dünya Kupası finalinde bunu başaran 4 futbolcunun yanına isimlerini yazdıracak.

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