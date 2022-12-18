Dünya Kupası final maçı şampiyonu için nefesler tutulmuş durumda. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası bu sene Katar'da gerçekleştirildi. Hırvatistan'ın üçüncü olduğu turnuvada kupanın sahibi bu akşam belli oluyor. İlk yarıda Fransa karşısındaki Arjantin 2-0 öne geçti. Peki, Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? İşte Dünya Kupası birincisi...