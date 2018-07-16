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Dünya Kupası tarihinde en çok galibiyet alan takım Brezilya

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına 79 ülke katıldı

16 Temmuz 2018 Pazartesi, 13:37:09 | Güncelleme:

Rusya'daki şampiyonanın ardından dünya kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda 109 maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip.

Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip İtalya üçüncü, 115 puanlı son şampiyon Fransa ise beşinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE 36. SIRADA

Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor.

Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16. puanla 36. sıraya yerleşti.

EN ÇOK MAÇ BREZİLYA İLE ALMANTA 

Brezilya ve Almanya, dünya kupalarında en çok maç yapan takım olma unvanını paylaşıyor.

İki ülke, dünya kupalarında bugüne dek 109'ar maç yaptı. İtalya 83, Arjantin ise 81 maçla iki ülkeyi izledi.

10 ÜLKENİN PUANI YOK

Dünya kupalarına katılan ülkeler içinden 10'u bu organizasyonda puan alamadı.

Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, dünya kupalarında puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.

Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, 2 kez dünya kupalarına katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer kez bu organizasyonda mücadele etti.

5 ÜLKENİN GOLÜ YOK 

Dünya kupalarında 5 ülke gol atmayı başaramadı.

Kupanın 88 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Zaire oldu.

GENEL KLASMAN

Dünya kupası organizasyonlarına katılan ülkeler ve aldıkları puanla sıralamadaki yerleri şöyle:

Takım

O

G

B

M

A

Y

P

K

1. Brezilya

109

73

18

18

229

105

237

21

2. Almanya

109

67

20

22

226

125

221

19

3. İtalya

83

45

21

17

128

77

156

18

4. Arjantin

81

43

15

23

137

93

144

17

5. Fransa

66

34

13

19

120

77

115

15

6. İngiltere

69

29

21

19

91

64

108

15

7. İspanya

63

30

15

18

99

72

105

15

8. Hollanda

50

27

12

11

86

48

93

10

9. Uruguay

56

24

12

20

87

74

84

13

10. İsveç

51

19

13

19

80

73

70

12
11. Belçika 48 20 9 19 68 72 69 13

12. Rusya

45

19

10

16

77

54

67

11
13. Sırbistan 46 18 8 20 66 63 62 12

14. Meksika

57

16

14

27

60

98

62

16

15. Polonya

34

16

5

13

46

45

53

8

16. Portekiz

30

14

6

10

49

35

48

7
17. Macaristan 32 15 3 14 87 57 48 9

18. İsviçre

37

12

8

17

50

64

44

11

19. Çekya

33

12

5

16

47

49

41

9

20. Avusturya

29

12

4

13

43

47

40

7

21. Şili

33

11

7

15

40

49

40

9

22. Hırvatistan

23

11

4

8

35

26

37

5
23. Danimarka 20 9 5 6 30 26 32 5

24. Paraguay

27

7

10

10

30

38

31

8

25. Kolombiya

22

9

3

10

32

30

30

6

26. ABD

33

8

6

19

37

62

30

10

27. Romanya

21

8

5

8

30

32

29

7
28. Güney Kore 34 6 9 19 34 70 27 10
29. Nijerya 21 6 3 12 23 30 21 6

30. Japonya

21

5

5

11

20

29

20

6

31. Kosta Rika

18

5

5

8

19

28

20

5
32. İskoçya 23 4 7 12 25 41 19 8

33. Kamerun

23

4

7

12

18

43

19

7

34. Peru

18

5

3

10

21

33

18

5

35. Bulgaristan

26

3

8

15

22

53

17

7
36. Türkiye 10 5 1 4 20 17 16 2

37. Gana

12

4

3

5

13

16

15

3

38. İrlanda Cumhuriyeti

13

2

8

3

10

10

14

3

39. Kuzey İrlanda

13

3

5

5

13

23

14

3

40. Ekvador

10

4

1

5

10

11

13

3

41. Senegal

8

3

3

2

11

10

12

2
42. Cezayir 13 3 3 7 13 19 12 4

43. Fas

16

2

5

9

14

22

11

5

44. Suudi Arabistan

16

3

2

11

11

39

11

5

45. Fildişi Sahili

9

3

1

5

13

14

10

3

46. Güney Afrika

9

2

4

3

11

16

10

3

47. Tunus

15

2

4

9

13

25

10

5

48. İran

15

2

4

9

9

24

10

5
49. Avustralya 16 2 4 10 13 31 10 5

50. Norveç

8

2

3

3

7

8

9

3

51. Doğu Almanya

6

2

2

2

5

5

8

1

52. Yunanistan

10

2

2

6

5

20

8

3

53. Ukrayna

5

2

1

2

5

7

7

1

54. Galler

5

1

3

1

4

4

6

1

55. Slovakya

4

1

1

2

5

7

4

1

56. Slovenya

6

1

1

4

5

10

4

2

57. Küba

3

1

1

1

5

12

4

1

58. Kuzey Kore

7

1

1

5

6

21

4

2
59. Bosna Hersek 3 1 0 2 4 4 3 1

60. Jamaika

3

1

0

2

3

9

3

1

61. Yeni Zelanda

6

0

3

3

4

14

3

2

62. Honduras

9

0

3

6

3

14

3

3

63. Angola

3

0

2

1

1

2

2

1

64. İsrail

3

0

2

1

1

3

2

1

65. Mısır

7

0

2

5

5

12

2

3
66. İzlanda 3 0 1 2 2 5 1 1

67. Kuveyt

3

0

1

2

2

6

1

1

68. Trinidad Tobago

3

0

1

2

0

4

1

1

69. Bolivya

6

0

1

5

1

20

1

3

70. Irak

3

0

0

3

1

4

0

1

71. Togo

3

0

0

3

1

6

0

1

72. Kanada

3

0

0

3

0

5

0

1
73. Endonezya 1 0 0 1 0 6 0 1
74. Panama 3 0 0 3 2 11 0 1

Birleşik Arap Emirlikleri

3

0

0

3

2

11

0

1

76. Çin

3

0

0

3

0

9

0

1

77. Haiti

3

0

0

3

2

14

0

1

78. Zaire

3

0

0

3

0

14

0

1

79. El Salvador

6

0

0

6

1

22

0

2

 

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