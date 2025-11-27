Dünya Kupası tarihinin en küçük ülkesi: Curaçao!

Habertürk
        Curaçao, 78 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde tarihinin en büyük başarısını elde ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. 160 bin nüfuslu ada ülkesi, Jamaika maçında uzatmada verilen penaltının VAR'la iptal edilmesiyle umutlandı ve elemeleri aşarak Dünya Kupası biletini aldı. HT Spor Editörü Sezer Avşar Curaçao'nun eşsiz hikayesini derledi.

        Giriş: 27.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:25
        Curaçao'nun Dünya Kupası mucizesi!
        Futbol hayallerin gerçeğe dönüştüğü en güzel oyunlardan biri... Bu kez o hayal, Karayipler’in kuzeyindeki küçük bir ada ülkesi olan Curaçao ile 78 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Dick Advocaatı bir araya getirerek tarihin en unutulmaz hikâyelerinden birini yazdı.

        HT Spor Editörü Sezer Avşar Curaçao'nun eşsiz hikayesini derledi.

        Yaklaşık 445 kilometrekare büyüklüğündeki, nüfusu 160 bin civarında olan Curaçao, daha önce tarihinde yalnızca 2017’de Karayip Kupası’nı kazanabilmişti. Halkın en büyük hayali ise Dünya Kupası’na katılmaktı. Bu hayal, yıllarca küçük bir umut ışığı bile olmadan sürdü... 2025 yılındaki hikaye yazılana kadar...

        Kuzey ve Orta Amerika Dünya Kupası Elemeleri’nde B Grubu'nda yer alan Curaçao, engelleri tek tek aşarak turnuvaya katılma şansını son maça taşıdı. En yakın rakibi Jamaika ile deplasmanda oynadığı mücadele uzatmaya giderken Jamaika’nın kazandığı penaltı nefesleri kesti. Ancak VAR uyarısıyla penaltının iptal edilmesi, bir ada ülkesinin hayalini yeniden canlandırdı. Maç bittiğinde ise Dünya Kupası bileti Çuracao’nundu.

        Curaçaolu futbolcuların ülkeye dönüşünde havalimanı ve sokaklar bayram yerine döndü. Binlerce taraftar tarih yazan takımı coşkuyla karşıladı.

        Bu tarihi başarıda Türkiye’den de tanıdık iki isim önemli rol oynadı; Konyasporlu Riechedly Bazoer ve takım kaptanı Bandırmasporlu Leandro Bacuna.

        Bazoer, duygularını şu sözlerle anlattı: "Hayalimiz gerçek oldu. Ülkemiz için tarih yazmak istiyorduk. Bu inanılmaz bir his. Jamaika maçında sakatlığım nedeniyle yoktum ama televizyon başında sanki sahadaymışım gibi yaşadım. Hâlâ inanamıyorum."

        Bazoer, teknik direktör Dick Advocaat hakkında ise, "Onu uzun zamandır tanıyorum çok tecrübeli bir Antrenör bu başarımızda çok büyük bir pay sahibi. Bunu hep birlikte başardık. Aslında şu takım bizim grubumuzda olsa iyi olur diyebileceğim bir takım yok orada olmak bizim için büyük bir gurur. Dünya Kupası'nda çok önemli ülkeler olacak en iyimizi sahaya yansıtıp Çuraçao'nun kim olduğunu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        TARİHE GEÇEN İMZA: DICK ADVOCAAT!

        Ocak 2024’te göreve gelen Dick Advocaat, kimi çevrelerce anlaşılması zor bir tercih olarak görülüyordu. Ancak 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa sürede takıma inancını aşıladı ve onları tarihi bir başarıya taşıdı. Ailevi sebepler nedeniyle Jamaika maçında kulübede olmasa da kalbi takımıyla birlikteydi.

        Bu sonuçla Advocaat, Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçti.

        Curaçao için şimdi yeni bir dönem başlıyor. 2026 Haziran’ında dünya futbolunun devleriyle karşılaşacak olan ada temsilcisi, “zayıf halka” olarak görülse de kendi hikâyesine yeniden başlamaya hazırlanıyor.

