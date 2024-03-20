Dünya Mutluluk Günü ne zaman? Dünya Mutluluk Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Mutluluk Günü pozitif düşünce ve mutluluğu kutlamak için fırsat oluyor. Bu günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Dünya Mutluluk Günü nedir, ne zaman ortaya ortaya çıktı, tarihçesi nedir gibi sorulara yanıt arıyor. Peki 2024 Dünya Mutluluk Günü ne zaman, bugün mü?