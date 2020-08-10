Dünya Sağlık Örgütü'nden fon açıklaması

Reuters

Reuters verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 19.92 milyonu aşarken ve 729,883 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de Aralık 2019'da ilk vakaların tespit edilmesinden bu yana 210'dan fazla ülke ve bölgede vaka bildirildi. Tedros, Cenevre’de yaptığı açıklamada "Önümüzdeki üç ay, COVID-19 Araçlarına Erişim (ACT) hızlandırma programının küresel ölçekte etkisini ölçmek için çok önemli bir fırsat penceresi sunuyor" dedi.

Tedros, "Ancak bu pencereden yararlanmak için, öncelikle ACT hızlandırma programını fonlamayı artırmamız ve yeni araçların kullanımına öncelik vermemiz gerekiyor. ACT hızlandırıcısı için hedeflediğimiz ve taahhüt edilen fon miktarı arasında küresel olarak büyük bir açık var” ifadelerini kullandı.

WHO'nun gerekli milyarlarca dolar fonlamanın yalnızca %10'luk kısmını karşılayabildiğini belirten Tedros, "Sadece aşılar için 100 milyar dolardan fazlası gerekecek" dedi.

Ancak umut ışığı gördüğünü belirten Tedros, "Salgının gidişatını tersine çevirmek için asla çok geç değil" açıklamasında bulundu.