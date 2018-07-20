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SOLAKOĞLU: "DÜNYADA BİR İLK OLDU"

Dünya Satranç Günü'nü ilginç bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirten Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu yaptığı açıklamada, "Dünya Satranç Günü, UNESCO tarafından tanınmış bir gün. Böyle bir günde bu etkinliği hayata geçirmeyi düşündük. Dünyada bir ilk oldu. Su altındaki organizasyonun zorlukları olduğu için dalgıç olan sporcuları seçtik. Onlar da dünyaca ünlü, satranç tarihinde yerini almış klasik bir partiyi canlandırdılar." diye konuştu.