        ‘Dünya Yerinden Oynar’ yeniden sahnede

        DasDas'ın müzikli oyunu 'Dünya Yerinden Oynar' önceki akşam yemekli özel konseptiyle seyircilerle buluştu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 00:01 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:01
        'Dünya Yerinden Oynar' yeniden sahnede
        Mert Fırat ve İlksen Başarır’ın beraber yönetmenliğini üstlendiği, Şebnem İşigüzel tarafından kaleme alınan müzikli oyun ‘Dünya Yerinden Oynar’ yeni kadrosu ve farklı konseptiyle yeniden 27 Aralık akşamı DasDas Alternatif Sahne’de yeniden seyircilerle buluştu.

        Emine Doruk, Gökşen Ateş, Melisa Akman, Nila Fırat, Özge Borak, Özge Fışkın, Rana Büyükyılmaz aynı sahnede buluşturan oyun; yedi kadının özgürlükleri için yan yana durduğu ve hayatları pahasına mücadele edişlerini konu alıyor.

        Müzikli ve yemekli oyun ‘Dünya Yerinde Oynar’, İstanbul semalarında dolaşan tanıdık melodilerle birlikte özgür ruhları bu müzikli hikayeye ortak olmaya davet ediyor. Oyunun biletleri Mobilet ve Biletinial'da satışa çıktı.

        #dasdas
        #Dünya Yerinden Oynar
