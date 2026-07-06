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        Haberler Dünya ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü

        ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü

        ABD'de yaklaşık 40 milyon kişi için için "sıcak hava uyarısı" yapılırken, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        ABD'de aşırı sıcak hava dalgası

        ABD'de yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Ülke genelinde yaklaşık 40 milyon kişi için "sıcak hava uyarısı" yapılırken doğu ve güney kesimlerinde 40,5 dereceyi bulan sıcaklıklar etkili oluyor.

        New York kentinde sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle 378'den fazla kişi acil servislere başvurdu. New Jersey eyaletinde aşırı sıcaklığa bağlı 22, Mississippi'de 2, Illinois'te ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin doğusunda sıcak hava uyarılarının süreceğini, nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklığın başkent Washington, Philadelphia, Baltimore, Raleigh, Charleston ve Jacksonville gibi kentlerde 37,7 ila 40,5 santigrat dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

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        ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI

        Aşırı sıcakların yanı sıra ülkenin doğusunda şiddetli fırtınalar ve dolu yağışı bekleniyor. NWS, ani sellerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

        NWS, Delaware'den Connecticut'a kadar olan bölge ile New York kentini kapsayan hat boyunca yaklaşık 34 milyon kişinin sellerden etkilenebileceğini ve yağış miktarının yer yer 7,6 santimetreye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

        Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu eyaletlerinde yüz binlerce hane ve iş yerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtiliyor.

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