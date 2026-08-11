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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Van Hollen'dan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'ye istifa çağrısı

        ABD'li Senatör Van Hollen'dan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'ye istifa çağrısı

        ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, "aşırılıkçı İsrail hükümetinin savunucusu" şeklinde nitelediği ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin istifa etmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        ABD'li Senatör: İsrail Büyükelçisi istifa etmeli

        Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu paylaşım yaptı.

        ABD'li büyükelçinin görevinin, ülkesinin çıkarlarını korumak ve savunmak olduğunu ancak Huckabee'nin bunu yapamadığını söyleyen Van Hollen, "ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin istifa etmesinin vakti geldi." diye konuştu.

        Van Hollen, Huckabee'nin İsrail'in "Büyük İsrail" olarak nitelendirdiği projeyi "destekleyeceğini" dile getirdiğini ve bölgede "haksız yere gözaltına alınan ABD vatandaşlarını koruyamadığını" vurgulayarak "(Huckabee) Aşırılıkçı İsrail hükümetinin savunucusu haline geldi." dedi.

        Aralarında kendisinin de bulunduğu 31 senatörün, Huckabee'ye son 4 yılda İsrail'de ölen ABD'liler konusunda İsrail hükümetini sorumlu tutma çağrısı yaptığını aktaran Van Hollen, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Hristiyan köylere saldırılar düzenlediğinin ve cezasız kaldıklarının altını çizdi. Van Hollen, Huckabee'nin bu konuda da görevinde başarısız olduğunu kaydetti.

        Huckabee'nin "tarihin en aşırılıkçı İsrail hükümetinin savunucusu haline geldiğini ve bu durumu umursamadığını" yineleyen Van Hollen, "(Huckabee) Bugün istifa etmeli." ifadesine yer verdi.

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından alıkonulmasını kınamak yerine olayın, "önceden kurgulanmış bir provokasyon" olduğunu öne sürmüştü.

        Huckabee ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı." sözlerine meydan okuyarak "İsrail olmasa ABD olmazdı." ifadesini kullanmıştı.

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