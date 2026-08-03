AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: "Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi yok etmektir"
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir." açıklamasında bulundu
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:02 Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'e tepki gösterdiği açıklamasında "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu "soykırım şebekesi" son olarak, Gazze’de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu saldırılar Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor.
Netanyahu’nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir."
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