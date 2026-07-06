Anket: Amerikalılar Başkan Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Financial Times için yapılan bir anket çalışması, ABD'li seçmenlerin çoğunun Başkan Donald Trump'ın İran'daki savaşının getirisinin maliyetine değmediğini düşündüğünü ortaya koydu.

Beyaz Saray, savaşın bugüne kadarki masraflarını karşılamak için Kongre'den 67 milyar dolarlık yeni federal harcamayı onaylamasını istedi. Geçen hafta yapılan ülke çapındaki anket, kayıtlı seçmenlerin yüzde 58'inin savaşın maliyetine değmediğini söylediğini ortaya koydu.

Seçmenlerin yüzde 44'ü savaşın ABD'yi İran karşısında daha zayıf bir konuma getirdiğini söylerken, yüzde 31'i çatışmanın Washington'ı daha güçlü bir konuma getirdiğini söyledi.

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NATO onayı yarı yarıya

Bu hafta Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin arifesinde yapılan Financial Times anketi ayrıca, seçmenlerin yüzde 53'ünün ABD'nin ittifakın üyesi olarak kalması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 23'ünün ise ayrılması gerektiğini söylediğini ortaya koydu.

Trump, yıllardır müttefiklerini NATO'dan ayrılmakla tehdit ediyor; bu yılın başlarında da NATO'yu "kağıttan kaplan" olarak nitelendirmiş ve İran'daki ABD askeri harekatına katılmayı reddettikleri için Avrupalı ​​müttefiklere sert tepki göstermişti.

Geçen hafta Financial Times'a verdiği bir röportajda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın ittifaka bağlı kalmasının ekonomik gerekçelerini ortaya koyarak, Avrupa'nın yeniden silahlanma hamlesinin 300 milyar dolarlık silah siparişiyle 195 bin Amerikalıya istihdam yaratacağını söylemişti.

Kasım ayındaki ara seçimlere dört ay kala, Kongre'nin her iki kanadının kontrolünün de el değiştirmesinin olası olduğu bir dönemde yapılan anket, Trump'ın işinin kolay olmadığını gösteriyor.

ABD ve İran arasında kırılgan bir ateşkes devam ediyor, ancak Trump, Ortadoğu'daki çatışmayı ele alışı nedeniyle, Cumhuriyetçi meslektaşları da dahil olmak üzere, içeriden giderek artan eleştirilerle karşı karşıya.

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FT anketine göre, seçmenler Washington ve Tahran arasındaki mutabakat zaptına büyük ölçüde şüpheyle yaklaştı. Seçmenlerin yaklaşık üçte ikisi, bunun Orta Doğu'daki barışa hiç katkı sağlamayacağını veya istikrarsızlığı artırıp çatışma olasılığını yükselteceğini söyledi. Seçmenlerin sadece beşte biri anlaşmanın barışa yol açacağını belirtti.

Anket ayrıca, bu yıl benzin ve diğer tüketici fiyatlarını keskin bir şekilde yükselten çatışmanın, Trump'ın onay oranını nasıl düşürmeye devam ettiğini de gösterdi.

Seçmenlerin sadece %36'sı Trump'ın Başkan olarak yaptığı işi onayladığını söyledi; bu, önceki aya göre iki puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Bağımsızlar arasında düşüş daha keskin oldu ve onay oranı %21'e geriledi; bu da bir ay öncesine göre sekiz puanlık bir düşüş demek.

Anket ayrıca, Kasım ayındaki ara seçimlere doğru Demokratların daha sağlam bir zeminde ilerlediğini gösterdi. Kongre için hangi partinin adayını destekleyecekleri sorulduğunda, katılımcılar Demokratlara altı puanlık bir üstünlük sağladı; seçmenlerin yüzde 44'ü partiyi desteklerken, Cumhuriyetçiler için bu oran yüzde 38 oldu. Bir ay önce Demokratların dört puanlık bir üstünlüğü vardı.