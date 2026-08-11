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        Haberler Dünya Arap ülkelerinden Kolombiya'ya tepki

        Arap ülkelerinden Kolombiya'ya tepki

        Arap ülkeleri, Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki sözde İsrail egemenliğini tanıma kararını kınayarak, Kolombiya'ya bu adımdan geri dönme çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 22:27 Güncelleme:
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        Arap ülkelerinden Kolombiya'ya tepki

        Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi, Kolombiya hükümetinin karına tepki gösterdi.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'ın, Kolombiya hükümetinin işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasını kınadığı ve reddettiği bildirildi.

        Açıklamada, bu kararın BM'nin ilgili kararlarına, özellikle İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgaline ilişkin 1981 tarihli ve 497 sayılı BMGK kararına açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

        Bu tür kararların, barışın sağlanmasına katkıda bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Aksine, işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırılığı göstermekte, oldubitti dayatmak sürmekte ve bölgede barışı sağlama çabalarını baltalamaktadır." ifadesine yer verildi.

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        Kuveyt

        Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kolombiya hükümetinin işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki İsrail'in egemenliğini tanımasını kınadı.

        Açıklamada, uluslararası hukuka ve BMGK'nin 1981 tarihli 497 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası hukuk kararlarına aykırı olan bu adımın reddedildiği belirtilerek, Golan Tepeleri'nin işgal altındaki Suriye toprağı olduğu vurgulandı.

        Kuveyt'in "işgali dayatmayı veya ona meşruiyet kazandırmayı amaçlayan her türlü kararı reddettiği" aktarılan açıklamada, BMGK başta olmak üzere uluslararası topluma, "uluslararası hukuka uyulmasını sağlama ve İsrail işgalci güçlerini tüm işgal altındaki Arap topraklarından çekilmeye zorlama sorumluluğunu üstlenme" çağrısı yapıldı.

        Ürdün

        Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığına ilişkin kararı kınandı.

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        Bu adımın, uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada, işgal altındaki Golan'ın uluslararası hukuk ve 1981 tarihli 497 sayılı BMGK kararı uyarınca "Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğu vurgulandı.

        Lübnan

        Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya yönetiminin, Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası olmaya devam eden işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararının kesin bir dille reddedildiği aktarıldı.

        Açıklamada, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi gerektiği yinelendi.

        Arap Birliği

        Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma duyurusunu reddettiklerini açıkladı.

        Fehmi, bu kararın "hukuken hiçbir etkisi bulunmadığını ve Golan'ın statüsünü veya üzerindeki egemenliği belirlemede herhangi bir değer taşımadığını" ifade ederek, Golan'ın uluslararası hukuka göre işgal altındaki Suriye toprağı olarak kalacağını belirtti.

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        "Topraklar üzerindeki egemenliğin işgalle kazanılamayacağını" vurgulayan Fehmi, Kolombiya hükümetine bu karardan vazgeçme ve tutumunu uluslararası hukuk hükümlerine uygun şekilde düzeltme çağrısında bulundu.

        Körfez İşbirliği Konseyi

        Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi yaptığı yazılı açıklamada, Kolombiya hükümetinin işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasını şiddetle kınadığını ifade etti.

        Budeyvi, uluslararası kararları ve gerçekleri yansıtmayan her türlü karar ve tanımanın kabul edilemez olduğunu ve bu kararın bölgedeki barış ile güvenlik çabalarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

        Kolombiya hükümetinin bu geçersiz tanıma kararını geri çekmesi gerektiğine işaret eden Budeyvi, İsrail işgalinin Golan Tepeleri dahil tüm işgal altındaki Arap topraklarından çekilerek uluslararası hukuka uyması gerektiğini kaydetti.

        Kolombiya hükümeti, 10 Ağustos'ta işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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