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        Haberler Dünya BAE'den kritik İran kararı

        BAE'den kritik İran kararı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 23:45 Güncelleme:
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        BAE'den kritik İran kararı

        BAE resmi haber ajansı WAM'ın, Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Afra el-Hamili'ye dayandırdığı haberine göre, İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetler ile mali işlemler ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

        Karara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

        Açıklama, BAE Savunma Bakanlığının İran'dan geldiği tespit edilen 2 balistik füzenin deniz seyrüseferini hedef aldığını ve füzelerin denize düştüğünü duyurmasının ardından geldi.

        Orta Doğu'daki gerilim, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılar düzenlemesinin ardından tırmanmış, Tahran da buna karşılık aralarında ABD unsurlarının bulunduğu BAE'nin de yer aldığı bölge ülkelerine saldırılar gerçekleştirmişti.

        İran ile ABD, haziran ortasında Pakistan'ın arabuluculuğunda savaşı sona erdirmeyi ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzalamıştı.

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        Ancak mutabakatın şartları ve küresel enerji ihracatı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefere ilişkin anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle görüşmeler daha sonra kesintiye uğramıştı.

        İRAN'DAN YANIT

        İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran topraklarından ülkeye doğru füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddetti.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

        BAE'nin İran topraklarından ülkeye doğru füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddeden Bekayi, "ABD ve İsrail'in bölgesel barış ve güvenliğe karşı eylemleri ile özellikle de çok sayıda 'sahte bayrak' operasyonu geçmişleri nedeniyle bölgedeki tüm tarafların İran'a karşı asılsız suçlamalarda bulunmaktan kaçınmalarını" talep etti.

        Bekayi, BAE'nin İran'a yönelttiği suçlamaların, "iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğunu ve bölge ülkeleri arasında güveni güçlendirme ve bölgedeki güvensizliğin tırmanmasını önleme yönündeki devam eden çabalara zarar verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

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        #BAE
        #iran
        #Orta Doğu
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