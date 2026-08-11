Bakan Fidan, Abdulhamid Dibeybe ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 18:26 Güncelleme:
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi.
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