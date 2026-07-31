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        Haberler Dünya Bakan Fidan, KKTC Başbakanı ile görüştü

        Bakan Fidan, KKTC Başbakanı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 22:13 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, KKTC Başbakanı ile görüştü

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ile Üstel başkentte bir görüşme yaptı.

        Temaslarını sürdüren Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi ve devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere yürütülen çabalar ele alındı.

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