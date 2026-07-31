Bakan Fidan, KKTC Başbakanı ile görüştü

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ile Üstel başkentte bir görüşme yaptı.

Temaslarını sürdüren Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi ve devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere yürütülen çabalar ele alındı.