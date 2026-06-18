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        Haberler Dünya Bakan Güler, NATO toplantısına katıldı | Dış Haberler

        Bakan Güler, NATO toplantısına katıldı

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturuma iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Bakan Güler, NATO toplantısına katıldı

        Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen toplantı kapsamındaki oturuma ve geleneksel Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

        Bazı meslektaşlarıyla ayaküstü görüşen Bakan Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldi.

        NATO Savunma Bakanlarının iştirakiyle gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı"na da katılan Güler, Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius’la görüşme gerçekleştirdi.

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