Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması

İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan "DSS İlaçlama" şirketinin, Şişli'de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın da ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddi... Daha Fazla Göster

İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan "DSS İlaçlama" şirketinin, Şişli'de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın da ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi.. Daha Az Göster