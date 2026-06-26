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        Haberler Dünya Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması | Dış Haberler

        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması

        Bakan Uraloğlu açıklamasında ayrıca, "Bölgede bulunan 3 Türk sahipli gemimiz Körfez içerisinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmemiştir. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelimiz bulunmaktadır. Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimiz yoktur. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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