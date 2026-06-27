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        Haberler Dünya Çin ve Bangladeş, ilişkilerini "ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltti

        Çin ve Bangladeş, ilişkilerini "ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltti

        Çin ve Bangladeş, ikili ilişkilerinin düzeyini, "ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükselttiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Çin ve Bangladeş'ten 'stratejik ortaklık' adımı

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı x Jinping, ülkesini ziyaret eden Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile Pekin'de bir araya geldi.

        Liderler, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin, "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığından", "her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltilmesinde mutabakata vardı.

        Görüşmede, Çin'in Bangladeş'te bu yılın başında göreve gelen Başbakan Rahman liderliğindeki yeni hükümetin icraatlarını desteklediğini ifade eden Devlet Başkanı Xi, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yüksek kaliteli işbirliği yürütmeyi istediklerini vurguladı.

        Xi, Çin'in öncelik alanlarında Bangladeş ile düzenli işbirliği için somut planlar yapmaya hazır olduğunu, yeşil ve düşük karbon dönüşümü, dijital ekonomi, enformasyon teknolojisi ve yapay zeka alanlarında işbirliği potansiyelini değerlendirmeyi, sağlık, kültür ve eğitim alanlarında ve yerel yönetimler düzeyinde ilişkileri artırmayı istediklerini belirtti.

        Çin-Myanmar-Bangladeş Ekonomik Koridorunun gelişimiyle daha geniş bir bölgesel bağlantısallık yaratmayı istedikleri kaydeden Xi, Bangladeş ile Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı çerçevelerde iletişimi ve eşgüdümü güçlendirerek Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını korumak, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyayı ve herkesin faydasına olacak kapsayıcı küreselleşmeyi teşvik etmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.

        Bangladeş Başbakanı Rahman ise Çin tarzı modernizasyonun Bangladeş için dersler çıkarılabilecek bir model olduğunu, Çin ile Kuşak ve Yol Girişiminin ortak inşasının yanı sıra ticaret, bağlantısallık, bilim ve teknoloji, yeşil enerji, eğitim ve sağlık alanlarında ilişkileri ve işbirliğini Bangladeş'in modernleşmesine destek şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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