Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.
Giriş: 28 Eylül 2026 - 15:45 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti." ifadeleri kullanıldı.
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