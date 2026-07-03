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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

        Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti.

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