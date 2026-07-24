Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirterek, ocak ayında yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı.

İlk fırsatta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürülmesini temenni eden Erdoğan, mayıs ayında Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Aile Meclisi'ni güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsattı. Erdoğan, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet ettiği Mirziyoyev'in doğum gününü de kutladı.