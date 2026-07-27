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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 18:11 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Faye, görüşmede, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti.

        İki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.

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