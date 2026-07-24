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        Haberler Dünya Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimci terörüne kınama

        Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimci terörüne kınama

        Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünün en güçlü biçimde kınandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 23:12 Güncelleme:
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        Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörüne kınama

        Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        "İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği "yerleşimci teröristler" tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail’in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz." denildi.

        İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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