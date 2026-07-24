Hindistan'daki gençlerin "refahı ve geleceğinden daha önemli hiçbir şey olmadığını" ifade eden Modi, sınav sorularının sızdırılmasına karışanların "hızlı ve sert şekilde cezalandırılmasını" sağlamak için yargı sürecini hızlandırma kararı verdiklerini kaydetti.

Modi, ilgili makamlara bu konuda gerekli tüm adımları atmaları yönünde talimat verdiğini belirtti.

Bu adımın, öğrencilerin çıkarlarını koruma amacıyla atıldığını savunan Modi, "Gençlerimizin geleceğine zarar vermeye çalışanlar affedilmeyecektir." ifadesini kullandı.