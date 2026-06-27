Fransa'da Yeşiller Partisi, aşırı sıcak nedeniyle "iklim izni" önerisinde bulundu

Fransa'da vatandaşlar, yaklaşık 2 haftadır devam eden aşırı sıcaklarla mücadele ediyor.

Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi, ülkeyi gelecekte bu tarz olağanüstü hava koşullarına hazırlamak için yeni bir öneride bulundu.

Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada, iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması istendi.

Açıklamada, "Mayıs ayından itibaren görülen sıcak hava dalgaları ve haziranda yaşanan bir başka aşırı sıcaklık olayı: iklim giderek daha hızlı bir şekilde dengesini yitiriyor." ifadesine yer verilirken, son 4 yılda Avrupa'da 200 binden fazla kişinin sıcak hava kaynaklı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier ve parti üyelerinin, çalışanlar için yılda 5 günlük bir "iklim izni" oluşturulmasını teklif ettiği belirtilirken, söz konusu ücretli iznin aşırı sıcaklar, sel, yangın gibi durumlarda kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "iklim izninin" oluşturulması için birçok kişinin bunu talep etmesi gerektiği vurgulanırken, bunun için partinin başlattığı imza kampanyasına katılma çağrısı yapıldı.

Yeşiller Partisi'nin "iklim izni" oluşturulması önerisine ilişkin 21 Haziran'da başlattığı imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 8 bin 800 kişi destek verdi.