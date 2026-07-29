Guterres, Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

Sefo'dan kendisini tanımayan satıcıya esprili yanıt

Konser için Yalova'ya giden Sefo, yol kenarındaki bir seyyar satıcıyla sohbet etti. Rapçi, satıcının kendisine "Sanatçı mısın?" diye sorması üzerine "Yok be abla, ne sanatçısı... Bizden sanatçı mı olur, tipe bak" yanıtını verdi