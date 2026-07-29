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        Haberler Dünya Guterres, Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

        Guterres, Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'i akşam yemeğinde bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        Guterres, Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

        KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ara bölgede BM'nin ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayan yemek yaklaşık 2 saat sürdü.

        Yemekte ele alınan konuların içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        BM Genel Sekreteri Guterres'in, yarın saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis ile ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya gelmesi, üçlü görüşmenin ardından da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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