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        İddia: Netanyahu, bağımsız bir listeyle katılabilir

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, liderliğini yaptığı Likud Partisi içinde seçim listesinin oluşturulma yöntemine ilişkin yaşanan derin anlaşmazlıklar nedeniyle bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 04:22 Güncelleme:
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        İddia: Netanyahu, bağımsız bir listeyle katılabilir

        İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Likud Partisi Merkez Kurulu Başkanı Turizm Bakanı Haim Katz ile gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bu ihtimali gündeme getirdi.

        Toplantıda, uzlaşı sağlanamaması durumunda kendi yolunu çizebileceğini belirten Netanyahu'nun, "Gerekirse kendi özel listemi oluşturup seçime tek başıma da girebilirim." dediği öne sürüldü.

        Görüşmeye katılan kaynaklar, Başbakan'ın bu sözleri "şaka yollu" söylediğini belirtse de bazı parti üyeleri, bunun Likud içindeki çatlağın boyutunu gösteren siyasi bir rest ve açık bir mesaj olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        ANLAŞMAZLIĞIN ODAĞINDA "KONTENJAN" KAVGASI VAR

        Haberde, Netanyahu ile Haim Katz arasındaki krizin temel nedeninin, Başbakan'ın Likud listesindeki ilk 40 sıra içindeki kontenjan hakkını 5'ten 11'e çıkarma talebi olduğu aktarıldı.

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        Netanyahu'nun, seçimlerde partinin şansını artırmak ve "partinin çehresini değiştirmek" gerekçesiyle bu hamleyi yapmak istediği belirtilirken, Katz'ın ise bu talebi "aşırı" bulduğu ve parti organlarının bu kadar yüksek bir kontenjan sayısını onaylamayacağını savunduğu kaydedildi.

        ÖN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

        Öte yandan, Likud Partisi içindeki takvim krizi için geçici bir uzlaşının sağlandığı bildirildi.

        İsrail basınındaki haberlere göre, Likud Partisi Anayasa Komisyonu, dün akşam oy birliğiyle 26. Dönem Meclis seçimleri için parti içi ön seçimlerin 4 Ağustos'ta yapılmasına karar verdi.

        Daha önce 28 Temmuz olarak planlanan tarih, Netanyahu ve Katz arasındaki koordinasyonla ertelenmiş oldu.

        Netanyahu'nun daha önce gündeme getirdiği "ön seçimlerin tamamen iptal edilmesi ve adayların bir komite tarafından belirlenmesi" önerisinden geri adım attığı, ancak kendi belirleyeceği kontenjan sayısını artırma ısrarını sürdürdüğü bildirildi.

        MUHALEFET ANKETLERDE ÖNDE

        İsrail'de erken bir seçime gidilmemesi durumunda, bir sonraki genel seçimlerin en geç 27 Ekim 2026 tarihinde yapılması gerekiyor.

        Likud içindeki bu hareketlilik, hükümetin kamuoyu desteğini kaybettiği bir döneme denk geliyor.

        Ülkede son olarak Maariv gazetesinin yayımladığı anket sonuçlarına göre, bugün bir erken seçim yapılması halinde muhalefet blokunun mecliste 60 sandalyeye ulaşacağı, Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon blokunun ise 50 sandalyede kalacağı öngörülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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