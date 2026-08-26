İran: ABD'nin yeni yaptırımlarını ekonomik terörizm

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, mektubunda ABD’nin ikincil yaptırımlar ve finansal sistemden dışlama tehdidiyle bağımsız ülkeleri İran’la yasal ekonomik ilişkilerini sonlandırmaya zorladığını belirterek, bu uygulamaların BM Şartı’ndaki egemen eşitlik ve devletlerin ekonomik politikalarını özgürce belirleme ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

ABD'nin söz konusu uygulamalarının sivilleri gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve enerji gibi temel ihtiyaçlara erişimden mahrum bırakarak "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini dile getiren Erakçi, BM ve üye ülkelerden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve ikincil yaptırım tehditlerini kınamalarını istedi.

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Erakçi ayrıca Guterres’ten ekonomik yaptırımların insani etkilerini ve insan hakları üzerindeki etkilerini değerlendirmesini ve belgelemeye yönelik çalışma yürütmesini talep etti.

Bakan Erakçi, ülkesinin, ABD'nin eylemlerinden kaynaklanan zararların tazmini için uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yolları kullanma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.