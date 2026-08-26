Cem Yılmaz'dan radikal imaj değişikliği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun süredir kullandığı sakallı imajına veda ederek sinekkaydı tıraş oldu
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 21:19 Güncelleme:
Cem Yılmaz imaj değişikliğine gitti. Sakallarını tamamen keserek sinekkaydı tıraş olan komedyenin yeni görüntüsü kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.
Bir etkinlikte görüntülenen Yılmaz'ın yeni hali, sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Yılmaz'ın bu değişikliği, yeni projesi 'GORA 4 GORA' için yaptığı öne sürüldü.
Cem Yılmaz'ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki 'GORA 4 GORA'nın çekimleri devam ediyor.
REKLAM
Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği projede Yılmaz, Arif karakteriyle yeni bir maceraya atılıyor. Arif, oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği düzeni yıkmak için mücadele ediyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ