Cem Yılmaz'dan radikal imaj değişikliği

Cem Yılmaz imaj değişikliğine gitti. Sakallarını tamamen keserek sinekkaydı tıraş olan komedyenin yeni görüntüsü kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Bir etkinlikte görüntülenen Yılmaz'ın yeni hali, sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Yılmaz'ın bu değişikliği, yeni projesi 'GORA 4 GORA' için yaptığı öne sürüldü.

Cem Yılmaz'ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki 'GORA 4 GORA'nın çekimleri devam ediyor.

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Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği projede Yılmaz, Arif karakteriyle yeni bir maceraya atılıyor. Arif, oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği düzeni yıkmak için mücadele ediyor.