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        Haberler Dünya İran basını, Trump'ın tehdidi sonrası Körfez'deki önemli enerji santrallerinin listesini yayımladı

        İran basını, Trump'ın tehdidi sonrası Körfez'deki önemli enerji santrallerinin listesini yayımladı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimini enerji ve altyapı tesislerini hedef almakla tehdit etmesinin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD'nin Körfez bölgesindeki askeri üslerine elektrik sağlayan enerji santrallerinin listesini yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        İran'dan Trump'ın tehdidine karşı tehdit

        Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan, söz konusu listenin de bulunduğu analiz haberde, Körfez'deki ABD ordusunun, askeri üslerinin bulunduğu ülkelerdeki elektrik şebekelerine bağımlı olduğu belirtilerek bunun "karşılıklı stratejik bağımlılık" oluşturduğu ifade edildi.

        Trump'ın İran'ı "enerji ve altyapı tesislerini hedef almakla" tehdit eden sözlerinin ardından yayımlanan listede, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'daki önemli elektrik santrallerine yer verildi.

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        Haberde, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Et-Tavila Elektrik Santrali'nin 6 bin megavatlık üretim kapasitesiyle ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini karşıladığı ve ABD'nin El Dafra Hava Üssü'ne enerji sağladığı ileri sürüldü.

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        Et-Tavila Santrali'nde yaşanacak bir kesintinin ABD üssünün operasyonel kapasitesini doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

        Dubai Elektrik ve Su İdaresi'ne (DEWA) bağlı santrallerin ise 9 bin 650 megavatlık kapasiteyle Dubai'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini karşıladığı, bu tesislerin El Minhad Askeri Üssü'nün ana enerji kaynağı olduğu ve olası bir kesintinin üssün faaliyetlerini sekteye uğratabileceği iddia edildi.

        ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü

        Haberde ayrıca, Katar'daki Ras Laffan Elektrik Santrali'nin 4 bin 511 megavat üretim kapasitesiyle ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeyd Hava Üssü'ne enerji sağladığı ifade edildi.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 9 bin 636 megavat kapasiteli elektrik santralinin de Prens Sultan Hava Üssü'nün enerji ihtiyacını karşıladığı, bu altyapıda yaşanacak istikrarsızlığın üssün operasyonel güvenliğini riske atabileceği savunuldu.

        BAE, Katar ve Suudi Arabistan'daki söz konusu enerji tesislerinin yalnızca sivil altyapının değil, aynı zamanda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının da kritik unsurları olduğu savunulan haberde, söz konusu tesislerin İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıları durumunda "karşılıklı caydırıcılık" çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine müdahale etmesi durumunda ABD güçlerinin ülkenin enerji tesisleri ve altyapısına saldırılar düzenleyeceğini söylemişti.

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